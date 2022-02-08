Врач предрек появление нового серьезного штамма с признаками «омикрона»

Коронавирус мутирует с такой скоростью, что в ближайшее время наверняка появится новый штамм. Врач-биофизик Нелли Соседова допустила, что следующий вариант вируса будет иметь схожие признаки с «омикроном». Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Вирусу невыгодно, чтобы человек болел и умирал, поэтому новый штамм будет еще более легким по течению. При этом он сохранит основные признаки «омикрона», предрекла врач.

«Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у „омикрона“», — сказала Соседова.

Специалист предположила, что следующий серьезный штамм появится уже в 2023 году.

В РПФИ заявили, что Россия уже на этой неделе может пройти пик заболеваемости вследствие распространения «омикрона», написал RT. Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что значительного снижения случаев заражения ожидают к концу февраля. Он напомнил, что благодаря вакцинам «Спутник V» и «Спутник Лайт» Россия смогла значительно лучше справиться с «омикроном», чем большинство стран.