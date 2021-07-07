Врач: предрасположенность к болезням начинает формироваться с 14 лет

После того, как врач перестает наблюдать детей подросткового возраста после 14 лет, у них начинают формироваться предпосылки к будущим болезням. Об этом рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, написал сайт «Ридус».

В этом возрасте питание подростков становится хаотичным, образ жизни также не самый правильный. В итоге после 20 лет некоторые имеют состояние здоровья 45-летнего человека, сообщил кардиолог.

По его словам, у молодых людей 15-16 лет сейчас наблюдается достаточно высокий уровень гипертонии. Связано это с тем, что за подростками в таком возрасте обычно никто не наблюдает. Педиатры ведут осмотр до 14 лет, а взрослых врачей начинают посещать с 18. Подростки 14-17 лет являются потерянным поколением, у которого и формируются первые болезни.

Кардиолог рассказал, что о биологическом возрасте пациента могут рассказать его сосуды. По статистике, почти каждый четвертый сердечный приступ вызван высоким кровяным давлением. Однако, по словам врача, в юном возрасте еще можно не только замедлить процесс развития болезни, но и повернуть его вспять.

В возрасте 14-17 лет лучшей профилактикой здоровья является правильный образ жизни. Врач советует не есть после восьми вечера, гулять перед сном по 5-6 километров и не употреблять лекарства до 30 лет, так как все они вызывают побочные эффекты.