Врач предположил, когда коронавирус сойдет на нет
Коронавирус может циркулировать по миру еще несколько лет. Потом он может исчезнуть или стать обычным сезонным заболеванием, как грипп, но для этого необходима массовая вакцинация, рассказал Ura.ru врач-реаниматолог Борис Чурадзе.
«Когда популяционный иммунитет накопится во всех странах, то, я думаю, будет уменьшаться период, когда нужно делать повторные вакцинации. Также раньше произошло с вирусом гриппа, после испанки смертность и высочайшая заболеваемость держалась несколько лет, а потом все пошло на спад. Думаю, что с коронавирусом будет такая же картина», — сказал медик.
Он добавил, что для повышения популяционного иммунитета пока нужно ревакцинироваться каждые полгода. Коронавирус имеет свойство становиться сильнее, поэтому без регулярной вакцинации его не победить.
«Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь. Мы приходим к пониманию того, что все-таки вакцинироваться мы будем в ближайшие годы регулярно, по-видимому, раз в полгода или раз в год», — заключил Чурадзе.