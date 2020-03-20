    20 марта 2020, 17:10

    Врач предположил, что Германия догонит Италию по числу зараженных коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, предположил, что Германия может повторить судьбу Италии. Об этом написал RT.

    В Италии количество смертей от коронавируса превысило китайские показатели. Проценко считает, что в Германии может произойти то же самое, написал сайт «Утро.ру».

    По словам врача, немецкое правительство заказало около 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Это говорит о том, что страна готовится к масштабной вспышке инфекции.