Врач предположил, что Германия догонит Италию по числу зараженных коронавирусом

В Италии количество смертей от коронавируса превысило китайские показатели. Проценко считает, что в Германии может произойти то же самое, написал сайт «Утро.ру».

По словам врача, немецкое правительство заказало около 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Это говорит о том, что страна готовится к масштабной вспышке инфекции.