Врач предостерег от приема антибиотиков при «омикроне»

При первых симптомах «омикрона» нужно исключить применение антибиотиков. Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что изучая международный опыт распространения «омикрона», можно делать вывод: он протекает легче, чем «дельта»-штамм коронавируса.

В числе симптомов «омикрона» отмечаются слабость и утомляемость, боли в мышцах, температура, боль в горле, сухой кашель, головная боль и насморк. Это, по словам врача, дает основания говорить о том, что «омикрон» протекает по типу обычного ОРВИ. При возникновении вышеуказанных симптомов следует остаться дома, отметил Тяжельников.

«Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам», — рассказал врач. Начать лечение он рекомендовал с момента возникновения первых симптомов.

При этом принимать жаропонижающие препараты нужно только при температуре выше 38 градусов.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм», — предупредил Тяжельников.

Он отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ для лечения коронавируса в легкой форме можно использовать противовирусные препараты.

Тяжельников рекомендовал при заболевании пить больше жидкости, а также исключить тяжелую пищу, к которой относятся жареные блюда, жирное и соленья. Полезными будут богатые витамином C фрукты, в частности лимоны.

За время пандемии не раз звучали призывы пользоваться медицинскими масками, а не тканевыми. Несмотря на все рекомендации, последние все еще остаются популярными. Тем временем, медики и ученые по всему миру бьют тревогу: через тканевые маски «омикрон» просачивается быстрее остальных. Специалисты назвали респираторы, которые смогут максимально эффективно защитить от вируса как взрослых, так и детей.