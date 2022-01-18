Врач предостерег от приема антибиотиков при «омикроне»
Врач Тяжельников призвал исключить лечение антибиотиками при симптомах «омикрона»
При первых симптомах «омикрона» нужно исключить применение антибиотиков. Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
В беседе с РИА «Новости» он отметил, что изучая международный опыт распространения «омикрона», можно делать вывод: он протекает легче, чем «дельта»-штамм коронавируса.
В числе симптомов «омикрона» отмечаются слабость и утомляемость, боли в мышцах, температура, боль в горле, сухой кашель, головная боль и насморк. Это, по словам врача, дает основания говорить о том, что «омикрон» протекает по типу обычного ОРВИ. При возникновении вышеуказанных симптомов следует остаться дома, отметил Тяжельников.
«Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам», — рассказал врач. Начать лечение он рекомендовал с момента возникновения первых симптомов.
При этом принимать жаропонижающие препараты нужно только при температуре выше 38 градусов.
«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм», — предупредил Тяжельников.
Он отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ для лечения коронавируса в легкой форме можно использовать противовирусные препараты.
Тяжельников рекомендовал при заболевании пить больше жидкости, а также исключить тяжелую пищу, к которой относятся жареные блюда, жирное и соленья. Полезными будут богатые витамином C фрукты, в частности лимоны.
За время пандемии не раз звучали призывы пользоваться медицинскими масками, а не тканевыми. Несмотря на все рекомендации, последние все еще остаются популярными. Тем временем, медики и ученые по всему миру бьют тревогу: через тканевые маски «омикрон» просачивается быстрее остальных. Специалисты назвали респираторы, которые смогут максимально эффективно защитить от вируса как взрослых, так и детей.