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    09 декабря 2020, 12:28

    Врач предостерег от голодания перед новогодней ночью

    Артур Блянихов

    Кулинарный блогер, врач Нурия Дианова разъяснила сайту телеканала «Звезда», почему не стоит голодать 31 декабря, а потом в новогоднюю ночь жадно набрасываться на еду.

    «Бывает так, 31 готовят, готовят, а вечером садятся и едят сразу большое количество. Когда мы не ели, у нас не сокращался желчный пузырь, желчь не отходила. У нас нарушилась функция желчного пузыря, желчь стала густой», — обратила внимание специалист.

    Она предупредила, что может произойти «коллапс», поскольку густая желчь не справляется с большим количеством жирной пищи. Врач посоветовала придерживаться обычного режима питания в последний день уходящего года.