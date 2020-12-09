Врач предостерег от голодания перед новогодней ночью

«Бывает так, 31 готовят, готовят, а вечером садятся и едят сразу большое количество. Когда мы не ели, у нас не сокращался желчный пузырь, желчь не отходила. У нас нарушилась функция желчного пузыря, желчь стала густой», — обратила внимание специалист.

Она предупредила, что может произойти «коллапс», поскольку густая желчь не справляется с большим количеством жирной пищи. Врач посоветовала придерживаться обычного режима питания в последний день уходящего года.