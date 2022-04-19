Врач предостерег от чрезмерного употребления молока и яиц

Диетолог, эндокринолог Олег Ирышкин предупредил «Москву 24», что к серьезным проблемам со здоровьем может привести чрезмерное употребление молока и яиц.

Отмечается, что в яйцах содержатся насыщенные жиры, повышающие уровень «плохого» холестерина. Употребление более двух яиц в день может привести к увеличению содержания в крови липопротеинов низкой плотности.

«Два яйца в день — лекарство, три яйца в день — это яд», — цитирует специалиста ИА Nаtiоn Nеws.

В молоке также есть вредный насыщенный жир. Исходя из этого диетолог порекомендовал покупать молоко с низким процентом жирности.