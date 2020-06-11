Врач предложила новый способ борьбы с сединой

В последнее время седина заметно «помолодела», отметила собеседница агентства. Люди начали раньше седеть из-за ускорившегося ритма жизни и стрессов. Нервное напряжение влияет на спазм сосудов, из-за чего нарушается кровообращение, а клетки перестают правильно функционировать.

Медик считает способ выдергивать утратившие цвет волосы самым простым, но неэффективным.

«Многие действительно выдирают седые волосы в надежде, что новые не появятся. Это, конечно, не так. Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях», — пояснила Кохас.

Традиционный способ убрать седину — краска для волос.

Однако сейчас появились средства, позволяющие волосам сохранить естественный цвет за счет приостановки или хотя бы замедления процессов поседения. Однако важно помнить, что эти средства не универсальные и помогают не во всех случаях, предупредила врач-трихолог.

Из-за нехватки железа в организме снижается количество меди, которая способствует работе клеток по выработке пигментов. Поэтому врач рекомендует использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Но важно помнить, что остановить поседение таким образом можно, только если организму не хватает меди.