Врач предложил внести допобследования в диспансеризацию переболевших ковидом

Бесплатный комплекс обследований после ковида запустили в России с 1 июля. Диспансеризация будет проходить в два этапа. В первом пациент сдаст классические анализы, а если будут отклонения, его отправят на второй этап.

Кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский отметил, что в предлагаемых исследованиях не хватает нескольких дополнительных пунктов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Так, помимо общего и биохимического анализа крови, измерения сатурации, теста с шестиминутной ходьбой, рентгена грудной клетки, приема терапевта и анализа на определение концентрации D-димера в крови, специалист предлагает добавить в список посещение невролога.

Серебрянский отметил, что при ковиде поражается и центральная нервная система, и периферическая. Один из моментов центральной нервной системы — это потеря обоняния. Поэтому и должны быть проведены обследования у невролога.

Кроме того, врач предложил добавить в список посещение лора, а также обследование сердечно-сосудистой системы.

Пройти диспансеризацию он советует всем тем, кто перенес коронавирус в средней и тяжелой форме.