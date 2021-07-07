Врач предложил способ ускорить темпы вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил привить от коронавируса 80-90% населения. Врач-пульмонолог Василий Штабницкий в разговоре с News.ru прокомментировал слова премьера и предложил способы ускорить темпы вакцинации.

Медик согласился, что вырабатывать коллективный иммунитет необходимо: уровень иммунизации должен быть не ниже 80%. Однако он подсчитал, что даже при нынешнем довольно хорошем темпе вакцинации данный показатель будет достигнут не раньше, чем через 200 дней.

«Достаточно долго, на мой взгляд. Скорость вакцинации должна быть увеличена», — сказал Штабницкий.

Он привел в пример США, Европу и Израиль, где люди уверены в эффективности вакцинации и сами активно прививаются от вируса. В России же пока высок уровень недоверия к прививкам. Медик подчеркнул, что надо действовать позитивными методами, чтобы ускорить темп.

«Надо искать какие-то позитивные способы стимулирования (идея с лотереей, например, неплохая) и на личном опыте показывать саму вакцинацию, демонстрируя свой пример гражданской ответственности. Естественно, это должны делать врачи, публичные люди и чиновники», — считает медик.