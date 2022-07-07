Врач предложил сделать посещение психиатра профилактическим

Победить депрессию самостоятельно невозможно, именно поэтому посещение психиатра или психотерапевта стоит сделать обязательным. Таким мнением поделился врач-психиатр Лев Пережогин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист пояснил, что больше всего могут быть подвержены депрессии дети, а также представители старшего поколения. По словам врача, лечить подобное заболевание самостоятельно может быть даже опасным. Он подчеркнул, что при наличии симптомов следует незамедлительно обратиться к медикам.

«Посещение психиатра или психотерапевта должно носить профилактический характер. Женщины же ходят к гинекологу не потому, что у них что-то болит, а просто чтобы убедиться в своем здоровье. Это же я бы сделал в психиатрии. У нас просто побаиваются ходить к психиатру, а во многих странах эта болезнь побеждена», — заявил Пережогин.