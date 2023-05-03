03 мая 2023, 22:56
Врач Пожарова посоветовала не употреблять шашлык из пластиковой посуды
Врач Пожарова предложила выбирать бумажную посуду вместо пластиковой для шашлыка
Пластиковая посуда может быть небезопасной в случае, если положить на нее горячий шашлык. Такой информацией поделилась врач-терапевт Маргарита Пожарова. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Специалист пояснила, что при соприкосновении пластика с горячим мясом начинают выделяться токсины. Особенно вредной является посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». В качестве альтернативы специалист посоветовала выбирать тарелки из бумаги, написал сайт kp.ru.
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«Лучше предусмотреть для шашлыка блюдо из другого материала, а уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется», — отметила Пожарова.
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