Здоровье 03 мая 2023, 22:56 Врач Пожарова посоветовала не употреблять шашлык из пластиковой посуды Врач Пожарова предложила выбирать бумажную посуду вместо пластиковой для шашлыка

Читать 360tv в

Пластиковая посуда может быть небезопасной в случае, если положить на нее горячий шашлык. Такой информацией поделилась врач-терапевт Маргарита Пожарова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что при соприкосновении пластика с горячим мясом начинают выделяться токсины. Особенно вредной является посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». В качестве альтернативы специалист посоветовала выбирать тарелки из бумаги, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Лучше предусмотреть для шашлыка блюдо из другого материала, а уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется», — отметила Пожарова.