Врач Поздняков посоветовал не кормить голубей из-за риска инфекций

Многие люди обожают подкармливать голубей в парках и иногда делают это чуть ли не с рук. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, чем может быть чревато такое развлечение. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».

Специалист пояснил, что эти птицы могут переносить до 90 различных инфекций, которые может подцепить человек. Самыми опасными являются орнитоз (он же пситтакоз), сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, туляремия и криптококкоз.

«Сальмонеллез и кампилобактериоз — тяжелые кишечные инфекции. Листериоз может протекать под маской ангины. У людей с иммунодефицитом он может вызывать поражения нервной системы и генерализованную инфекцию. Криптококкоз — грибковое поражение органов и систем», — рассказала медик.