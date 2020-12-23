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    23 декабря 2020, 15:10

    Врач: повышенная чувствительность к холоду может быть признаком болезни

    Дарья Морозова

    Терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что повышенная чувствительность к холоду — это обычное явление. Но в некоторых случаях она может быть симптомом заболевания. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
    Врач: повышенная чувствительность к холоду может быть признаком болезни

    Он рассказал, что это может говорить о нарушении функций щитовидной железы. Но в этом случае обычно есть и другие признаки.

    «Человека с проблемами с щитовидной железой в первую очередь будут волновать другие вопросы. Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главным из которых является чудовищная вялость и сонливость», — пояснил врач.

    Кузьменко уточнил, что в этом случае следует обратиться к врачу.

    В большинстве же случаев повышенная чувствительность к холоду является лишь особенностью организма, которая не опасна для здоровья.

    «Единственное, если это прямо его дико бесит, то человек может попробовать закаляться. Это не дает стопроцентного эффекта и это временно, но пока вы закаляетесь, вы холодную температуру будете переносить легче», — пояснил специалист.