Врач: повторная госпитализация с COVID-19 возможна из-за недолеченной инфекции

Человек может повторно попасть в больницу с COVID-19, если болезнь недолечили. Многие стремятся быстрее выписаться и прекращают прием препаратов, как только пропадают симптомы коронавирусной инфекции.

Врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал газете «Вечерняя Москва», как вести себя после выписки, чтобы избежать рецидива болезни.

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. Многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — пояснил специалист.

Чтобы свести к минимуму вероятность развития осложнений после выписки, Кондрахин рекомендовал строго соблюдать требования по лечению на дому: пропить назначенные препараты курсом, не прекращая его досрочно, и следить за кровью — через две недели сдать анализ повторно.

«Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть. После перенесенного коронавируса легкие и иммунная система скомпрометированы, что делает крайне высоким риск развития пневмонии», — подчеркнул медик.

Перегружать организм работой, физическими упражнениями и поднятием тяжестей он не рекомендовал. Выходить из болезненного состояния нужно аккуратно, без каких-либо резких действий. Прогулки на свежем воздухе при этом только приветствуются.

Следить придется за давлением и собственным рационом, в котором следует снизить содержание жирного, острого, сладкого и соленого. На месяц минимум Кондрахин посоветовал отказаться от алкоголя.