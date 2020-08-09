Врач поставил точку в споре вегетарианцев и мясоедов. Он объяснил, кто проживет дольше

Есть два главных показателя старения организма. Первый — это толщина стенки сосуда сонной артерии. Чем она больше, тем быстрее изнашивается организм. По этому показателю вегетарианцы обошли мясоедов.

По словам Кононенко, в их диете нет большого количества холестерина, поэтому стенки кровеносных сосудов у них тоньше.

«Но если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться», — подчеркнула она.

Второй показатель — это работа митохондрий, оттуда клетки берут энергию для функционирования организма. Чем их больше, тем лучше.

«У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником L-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий», — рассказала врач.

Также она напомнила, что практически весь организм человека состоит из белков. Они синтезируются только при помощи аминокислот, которые человек получает с пищей. Вегетарианцы по этому показателю проигрывают, так как часть полезных веществ есть только в мясе. Отсутствие даже одного вида аминокислоты может привести к проблемам с кожей, зрением и кровеносными сосудами.

«У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом, конечно, это будет больше проявляться. Поэтому мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы», — подытожила медик.

Кононенко добавила, что к любой диете нужно подходить осторожно и не допускать дефицита витаминов и микроэлементов.

Для того, чтобы продлить молодость, лучше придерживаться противовоспалительной диеты, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В беседе с ИА Nation News он заявил, что она должна состоять из оливкового масла, рыбы, ягод и большого количества овощей и фруктов. Кроме того, необходимо много двигаться и поменьше загорать.