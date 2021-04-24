Врач посоветовал спать с открытой форточкой

Перед сном лучше проветрить комнату или оставить открытой на ночь форточку. Но важно не переусердствовать, чтобы не простудиться, рассказал радио Sputnik терапевт Андрей Звонков.

По его словам, нормальная температура для сна находится в пределах 18-22 градусов. Для циркуляции свежего воздуха полезнее спать с открытой форточкой. Но в этом случае может быть проблема с переохлаждением.

«Хотя если вы спите под одеялом в обычной квартире, то ничего страшного нет, так вы не переохладитесь», — уверяет Звонков.

Вторая проблема во время сна — это обезвоживание. Поэтому желательно спать, накрывшись одеялом или, если жарко, простыней.

«Это нужно для того, чтобы создавался определенный микроклимат. Если спать даже без простынки, то циркуляция воздуха увеличивает испарительную способность, из тела уходит вода и происходит обезвоживание», — предупредил доктор.

О пользе засыпания с открытым окном ранее говорил индийский врач и блогер Каран Радж. Также он рассказал о «правиле 90 минут», которое помогает лучше высыпаться.