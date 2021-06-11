Врач посоветовал продолжать принимать витамин D летом

Витамин D стоит продолжать принимать летом, несмотря на более активное действие солнечных лучей. Такой совет дала врач клинико-лабораторной диагностики Lab4U, кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова, сообщил «Ридус».

Этот витамин не накапливается в организме. Период полувыведения вещества — 15 дней. Поэтому не удастся за две-три недели отпуска на юге накопить столько витамина D, чтобы его хватило надолго.

По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», более 95% россиян столкнулись с нехваткой витамина D. Ученые подсчитали, что для поддержания уровня этого витамина в норме надо два раза в неделю в течение года проводить на солнце днем 15-30 минут. Причем для этого важно гулять в ясную погоду и без солнцезащитных средств, потому что при облачности или использовании солнцезащитных кремов УФ-лучи проходят очень слабо.

Витамин D жирорастворимый. С его нехваткой чаще сталкиваются люди с избыточной массой тела и с заболеваниями кишечника, приводящих к плохому усвоению жирной пищи. При лишнем весе слой подкожного жира сокращает количество витамина D, попадающего в кровь.

Признаки нехватки витамина D: повышенная потливость, частые простуды и ОРВИ. Продолжительная нехватка витамина увеличивает риск развития остеопороза, сердечно-сосудистых болезней, рассеянного склероза, различных аутоиммунных заболеваний, также могут начаться боли в мышцах, бессонница, может ухудшиться память.