Врач посоветовал пенсионерам не уезжать на дачи

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал пожилым людям в возрасте от 65 лет и старше уйти на самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

Конев советует не уезжать на дачные участки тем, у кого плохо отапливаются дома. Так как они могут замерзнуть, и у них поднимется температура. А значит, они будут сильнее подвержены инфекции.

«Лучше находиться в домашних условиях и пореже выходить на улицу, ведь иммунитет, действительно, ослаблен у пожилого населения. А уже очевидно, что этот коронавирус обладает каким-то определенным тропизмом к пожилым», — заявил врач.

Специалист уверен, что людям из группы повышенного риска следует принимать такие же меры, как и всем остальным. Самый главный совет — меньше социальных контактов. Не стоит также забывать про мытье рук.