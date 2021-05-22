Врач посоветовал не заниматься самодиагностикой коронавируса

Врач Денис Прокофьев призвал не пытаться диагностировать коронавирус самостоятельно. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он пояснил, что симптомы инфекции сложно отличить от обычной простуды или аллергии. Лучший вариант — это сдать общий анализ крови, который покажет точный результат.

«Здесь нам на помощь придёт общий анализ крови. Я всегда призывал коллег и пациентов не играть в экстрасенсов. Этот анализ очень хорошо демонстрирует наличие или отсутствие заболевания по определённым показателям», — заключил Прокофьев.