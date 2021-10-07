Врач посоветовал напиток, который согреет в холодное время года

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о напитках, которые способны согреть и повысить иммунитет в холодное время года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медик предупредил, что не стоит останавливать свой выбор на алкогольных напитках, так как эффект от них является достаточно кратковременным. Специалист назвал несколько вариантов, которые отлично согреют в холодный и пасмурный день, написал сайт «Мир 24».

Осенью и зимой отлично пить чай с ягодами и травяными добавками. А что бы он не надоел, можно чередовать его теплыми компотами и горячим шоколадом или какао.

Например, алкогольный глинтвейн Тяжельников пить не советует вовсе, несмотря на то, что его продают во многих парках города под видом полезного напитка. Вначале горячее вино со специями действительно согреет за счет быстрого расширения сосудов, но потом человек замерзает еще сильнее. Эксперт советует заменить его на безалкогольный вариант.