Врач посоветовал избежать физических нагрузок после прививки от коронавируса

«Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок. Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками», — сказала Наталья Шиндряева.

По словам врача, в следующие 24 часа после вакцинации нужно придерживаться размеренного режима.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о мерах безопасности после вакцинации. Как сообщил сайт RT, люди, получившие прививку от коронавируса, должны соблюдать масочный режим и режим гигиены, отказаться от посещения мест с большим скоплением людей и минимизировать контакты, а также забыть об алкоголе и лекарствах, угнетающих иммунную систему, на 42 дня.

Масштабная бесплатная вакцинация от коронавируса в российских регионах начнется в середине декабря.