Врач посоветовал избавиться от животного, если у ребенка на него аллергия

Он уточнил, что против животного, если у ребенка аллергия на его эпидермис. По словам врача, такая аллергия приводит к тяжелым последствиям, например, к бронхиальной астме.

«Сколько было таких, к сожалению, случаев, когда родители не слушали нас, а потом сталкивались с серьезной проблемой», — рассказал он.

Викулов уточнил, что лучше заводить животное гипоаллергенной породы. У кошек это яванская, ориентальная, сибирская, потому что у них не накапливается в подшерстке белок, который и становится причиной аллергии. Он добавил, что это не 100% гарантия, но все же аллергия именно на эти породы встречается редко.

«Но это все равно не гарантирует на 100%, что не разовьется аллергическая реакция. Потому что аллергическая реакция — она уникальная, может быть на любое белковое соединение, а эпидермис — это же белковой природы компонент», — рассказал врач.