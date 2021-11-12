Врач посоветовал худеть, чтобы защититься от коронавируса

Нейрохирург Нина Вознесенская рассказала Общественной службе новостей, что люди с избыточным весом больше подвержены риску тяжелой формы СOVID-19. Она объяснила, почему так происходит.

«Ожирение — это настоящая эпидемия современного мира. Посмотрите по сторонам, она наступает. А люди из группы риска по коронавирусу обычно имеют серьезный избыточный вес», — сказала медик.

Она пояснила, что в группе риска находятся люди с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией. А эти болезни часто идут рука об руку с ожирением.

«Если вес снизится, риск заболеть коронавирусом в тяжелой степени тоже упадет. Занимайтесь спортом, следите за правильным питанием и диетой Оптимальной будет диета с ограничением общего числа калорий (не более 1800 в день). В некоторые дни можно сделать норму меньше. Только обязательно учитывать необходимое количество белков, жиров и углеводов — питание должно быть сбалансированным и полноценным. Исключать углеводы можно только вредные (короткие, к которым относятся сладости и выпечка) Не стоит тащить в рот все, что вкусно!» — посоветовала Вознесенская и напомнила, что в случае проблем с лишним весом нужно обратиться к эндокринологу.