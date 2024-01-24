Здоровье 24 января 2024, 16:07 Врач Портняга рассказала, что для маленьких детей вполне нормально переносить ОРВИ по 5-6 раз за год

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Для детей дошкольного возраста считается нормальным переносить ОРВИ или желудочно-кишечные расстройства чаще, чем взрослым. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр для детей Екатерина Портняга.

Как написал сайт kp.ru, не посещавший детский сад ребенок более подвержен ОРВИ, чем дети, которые взаимодействовали со сверстниками.

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Считается нормой, если ребенок переносит пять-шесть ОРВИ в год. При этом важно учитывать характер осложнений, добавила педиатр.