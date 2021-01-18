Врач порекомендовал вести разумный образ жизни после вакцинации от коронавируса

По словам специалиста, на момент вакцинации у человека не должно быть насморка, кашля или обострений каких-то хронических заболеваний. Аллергия также является противопоказанием к вакцинации. Романенко порекомендовала вести здоровый образ жизни после прививки и воздержаться от употребления спиртных напитков.

«Я своим пациентам рекомендую в течение недели минимум разумный образ жизни, не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, не переохлаждаться, то есть следовать правилам ЗОЖ», — добавила собеседница издания.

Возможные реакции после вакцинации — болезненность в месте инъекции, появление легких катаральных явлений и повышение температуры до субфебрильных значений. Отмечается, что к концу второй недели начинают появляться антитела. В течение трех-четырех недель они достигают оптимума.

В России с 18 января начинается массовая вакцинация от коронавируса. Россияне могут привиться пептидной вакциной «ЭпиВакКорона» и препаратом «Спутник V».