Здоровье 21 ноября 2022, 19:12 Врач порекомендовал сочетать алкоголь с овощами

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Врач-эндокринолог Олег Ирышкин рассказал «Спорт-Экспрессу», что важно соблюдать ряд правил при употреблении спиртных напитков.

Сайт Pravda.Ru отметил предупреждение специалиста, что не следует пить алкоголь на голодный желудок и закусывать его жирной пищей. Если человек голоден, то этанол усваивается гораздо быстрее и оказывает на слизистую более сильный разрушающий эффект.

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Что касается жирной пищи, то вместе со спиртным она оказывает на организм серьезную нагрузку. Это чревато обострением хронических болезней, поэтому врач посоветовал заказывать большую тарелку овощей.

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