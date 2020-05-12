Врач порекомендовал больным COVID-19 не ходить в бани

Специалист не советует больным COVID-19 ходить в бани, несмотря на то, что многие пациенты считают, что такой вид «лечения» поможет организму быстрее справиться с заболеванием.

Большинство людей полагают, что после похода в баню и хорошей парилки, все пройдет, и на утро проснешься здоровым. Многие думают, что коронавирусную инфекцию надо вытравливать из организма всеми способами. Однако это не так. По словам Зайцева, посещать баню больным коронавирусом категорически нельзя. Он объяснил, почему.

«Температура в бане, сауне и хамаме очень высокая, она разогревает слизистую оболочку не только носа и околоносовых пазух, задней стенки глотки, но и так называемого трахеобронхиального дерева. Все это приводит к отеку», — пояснил врач.

При лечении COVID-19 назначают противоотечные препараты и бронхолитические, улучшающие отхождение мокроты.

В парилке может произойти удушье из-за распаренного состояния, который вызывает сильный отек.