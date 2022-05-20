Врач Попова рассказала, какие лекарства в аптечке должен иметь каждый дачник

Врач общей практики, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Лада Попова рассказала, какой набор лекарств должен иметь в аптечке каждый дачник. Об этом сообщил LIFE.

Медик посоветовала запастись средством от ожогов — пантенолом. Также стоит приобрести мазь с ибупрофеном или диклофенаком. Для борьбы с температурой стоит выбрать парацетамол.

«Часто случаются травмы, порезы и ссадины. Поэтому хорошо при себе иметь средства для перевязки, пластыри, бинты, антибактериальную мазь (банеоцин, линкомициновая мазь), спрей-антисептик (мирамистин). А предварительно необходимо будет промыть ранку перекисью водорода», — заявила специалист.

На случай аллергии важно иметь при себе противоаллергические препараты — цетиризин, лоратадин, хлоропирамин, а также мазь вроде фенистила. Сорбенты и солевые растворы будут полезны при проблемах с ЖКТ, передало радио «Комсомольская правда».