24 января 2024, 13:48
Врач Попов рассказал, что катаракту все чаще диагностируют у людей молодого возраста
В последнее время у молодежи все чаще диагностируют заболевания глаз, которые раньше были свойственны людям старше 40 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-офтальмохирург Станислав Попов.
У молодых людей стали чаще выявлять катаракту — заболевание, при котором появляется так называемая «дымка, пелена» и постепенно снижается зрение.
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«Современный и действенный метод борьбы с катарактой — замена помутневшего хрусталика на прозрачную искусственную линзу. Процедура безопасна для здоровья пациента», — процитировал kp.ru медика.
Попов добавил, что с лечением данного заболевания ни в коем случае нельзя затягивать.
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