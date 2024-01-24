Здоровье 24 января 2024, 13:48 Врач Попов рассказал, что катаракту все чаще диагностируют у людей молодого возраста

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В последнее время у молодежи все чаще диагностируют заболевания глаз, которые раньше были свойственны людям старше 40 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-офтальмохирург Станислав Попов.

У молодых людей стали чаще выявлять катаракту — заболевание, при котором появляется так называемая «дымка, пелена» и постепенно снижается зрение.

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«Современный и действенный метод борьбы с катарактой — замена помутневшего хрусталика на прозрачную искусственную линзу. Процедура безопасна для здоровья пациента», — процитировал kp.ru медика.

Попов добавил, что с лечением данного заболевания ни в коем случае нельзя затягивать.