Здоровье 14 июня 2023, 20:21 Врач Пономарева: употребление чеснока положительно сказывается на работе сердца

Читать 360tv в

Употребление чеснока благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева сайту «МедикФорум».

По словам специалиста, в чесноке содержится большое количество витаминов группы В, калия и магния. Также продукт обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», во время употребления чеснока очень важно соблюдать меру, иначе содержащиеся в нем фруктаны могут стать причиной боли в желудке.