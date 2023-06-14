14 июня 2023, 20:21
Врач Пономарева: употребление чеснока положительно сказывается на работе сердца
Употребление чеснока благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева сайту «МедикФорум».
По словам специалиста, в чесноке содержится большое количество витаминов группы В, калия и магния. Также продукт обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Реклама
Как сообщили «Народные новости», во время употребления чеснока очень важно соблюдать меру, иначе содержащиеся в нем фруктаны могут стать причиной боли в желудке.
Продукты
Реклама
Реклама