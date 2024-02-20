Здоровье 20 февраля 2024, 16:25 Врач Пономарева: от целлюлита нельзя избавиться с помощью пластики

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Многие девушки считают, что с помощью пластической хирургии можно избавиться от целлюлита. Такие суждения являются заблуждением, сообщила врач, хирург Елена Пономарева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, так называемые ямочки не исчезнут после проведения липосакции или липофилинга — переноса жировой ткани с одного места в другое. Такие процедуры могут внешне улучшить ситуацию, однако полностью от целлюлита не избавят, сообщили «Известия».

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Кроме того, девушки зацикливаются даже на минимальных асимметриях в расположении губ, подбородка, глаз и бровей, пытаясь исправить все с помощью пластики, отметила Пономарева.