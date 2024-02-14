Здоровье 14 февраля 2024, 11:18 Врач Пономарева: лечение эпилепсии у ребенка включает прием антиконвульсантов и психотерапию

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Лечение детской эпилепсии включает в себя соблюдение режима питания, прием антиконвульсантов, психотерапию и нейрохирургические методы. Об этом сообщила врач-невролог и эпилептолог Анна Пономарева в беседе с «Парламентской газетой».

По словам специалиста, выбор того или иного препарата зависит от типа приступов и его потенциальной токсичности. Доза лекарственного средства увеличивается до тех пор, пока приступы не прекратятся или не проявится токсикоз, сообщил сайт «Мир 24».

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Согласно статистике, у 75% эпилептиков дебют болезни приходится именно на детский или подростковый возраст, поэтому очень важно не пропустить первые признаки недуга у ребенка, отметила Пономарева.