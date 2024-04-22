22 апреля 2024, 15:11
Врач Помойнецкая: продукты с плесенью могут спровоцировать развитие рака печени
Некоторые люди несерьезно относятся к плесени, просто избавляясь от пораженного участка и съедая продукт. Однако грибы распространяются по всему изделию, из-за чего есть его опасно. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал гастроэнтеролога Ольги Помойнецкой.
По словам эксперта, соответствующие токсины оказывают негативное влияние на работу легких. При длительным употреблении продукты жизнедеятельности плесени — афлатоксины — могут запустить в печени онкологические процессы.
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К последствиям таких блюд в рационе относятся аллергия, снижение иммунитета и повышенная утомляемость, добавила врач.
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