Здоровье 22 апреля 2024, 15:30 Врач Помойнецкая посоветовала работать со стрессом при синдроме раздраженного кишечника

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Синдром раздраженного кишечника, сопровождающийся вздутием, тошнотой и запорами, напрямую связывают с состоянием психики. Сейчас таких пациентов направляют к психологам или психотерапевтам, сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на гастроэнтеролога Ольгу Помойнецкую.

«В период активной фазы восстановления это оправданная тактика. Однако, помимо приема антидепрессантов, нужно восстанавливать работу нервной и вегетативной систем, если вы не хотите просидеть на антидепрессантах всю жизнь», — отметила врач.

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По ее словам, при соответствующем диагнозе необходимо начать работать со стрессом и поддерживать слизистые ЖКТ. Кроме того, важно восполнить дефицит витаминов и минералов, так как при синдроме питательные вещества плохо усваиваются.