Здоровье 18 марта 2024, 14:41 Врач Полуянцева назвала период с 6:30 до 7:30 лучшим временем для пробуждения

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Врач-диетолог, эксперт компании Solgar Лариса Полуянцева в беседе с изданием «Газета.Ru» назвала период с 6:30 до 7:30 лучшим временем для пробуждения. При этом медик добавила, что сон взрослого человека должен в среднем длиться не менее 7,5 часа.

Для пробуждения полезен яркий свет и физическая активность. Врач также призвала следить за восполнением уровня омега-3, чтобы не столкнуться с депрессией.

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«Если вы не добираете Омега-3 ПНЖК, это может быть дополнительным фактором развития депрессии. Я рекомендую ежедневно восполнять свой уровень омега-3 в количестве 950 миллиграммов», — пояснила Полуянцева.