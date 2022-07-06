Врач Половодова рассказала, как приготовить полезную окрошку

Заместитель главврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова предложила россиянам рецепт полезной окрошки. Об этом написало Ura.ru.

По словам медика, это блюдо получится полезным в том случае, если заменить колбасу на куриное мясо, положить больше зелени, не счищать шкурку с огурцов, а также использовать минимум соли.

Для заправки лучше всего использовать айран, либо кефир низкой жирности.

«Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов. Используйте вареное мясо. Я противник колбасы и обработанного мяса, онкогенность этих продуктов доказана <…>», — сказала Половодова.

Тем, кто любит окрошку на квасе, можно сделать этот напиток в домашних условиях. Летний суп обязательно должен быть комнатной температуры, чтобы не переохладить слизистую оболочку, заключила врач.