Врач Половодова предупредила об искривлении позвоночника из-за частого использования смартфона

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова объяснила, почему частое пользование смартфоном негативно влияет на здоровье. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, в результате частого и длительного по времени использования смартфона у человека могут появиться искривление позвоночника, боли в спине, а также головные боли.

«Казалось бы, где взаимосвязь, но на самом деле смартфон влияет на осанку, особенно у детей. Из-за него может развиться искривление позвоночника. Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе, головными болями», — сказала Половодова.

Она посоветовала использовать смартфон не более 15 минут за один присест. Люди, которые держат смартфон на расстоянии менее 30 сантиметров от глаз, могут сильно испортить зрение.