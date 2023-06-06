Здоровье 06 июня 2023, 17:14 Врач Половодова: полярный день опасен тем, что из-за отсутствия темноты может возникнуть бессонница

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Полярный день для жителей Ямала опасен тем, что из-за отсутствия темноты может возникнуть бессонница. Об этом изданию URA.RU сообщила заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова.

На фоне затянувшейся бессонницы обостряются многие хронические заболевания.

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«Чтобы уменьшить негативное влияние белых ночей на организм, нужно ограничить просмотр телевизора, отказаться от компьютерных игр, больше гулять, увеличить физическую активность», — сказала медик.

Врач добавила, что свет во время сна может ускорить процесс старения и грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Мелатонин — важнейший гормон, по словам медика, вырабатывается исключительно в ночное время суток.