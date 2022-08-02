Врач Поляков рассказал, какие грибы полезны для профилактики рака

Китайские грибы полезны для профилактики рака, так как онкопротекторным эффектом, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков.

Речь идет и грибах шиитаки, мейтаки, линчжи и рейши.

«Только китайские грибы обладают противоонкологическими свойствами из-за наличия в них бета-глюканов (природных иммуностимуляторов). По своей сути они являются сложными сахарами волокнистого типа, которые содержатся в грибах, овсяных отрубях, клетчатке, дрожжах», — рассказал Поляков.

Необязательно покупать сами грибы — они продаются в капсулах в виде добавки к пище. Для профилактики достаточно употреблять всего несколько граммов этих грибов в сутки, написало ИА НСН.