Врач Поляков рассказал, к чему может привести дефицит воды в организме | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 00:37 Поделиться Telegram

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Viber Врач Поляков рассказал, к чему может привести дефицит воды в организме

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Недостаток воды в организме может обернуться серьезным вредом для здоровья. Такой информацией поделился врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в холодное время года человек должен выпивать по меньшей мере 1,5 литра воды. При этом в теплое время это количество стоит увеличить до двух-трех литров.

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Недостаток воды может привести к замедлению обмена веществ, сгущению крови, сбоям в работе гормональной системы, передало радио kp.ru.

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