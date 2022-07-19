Врач Поляков перечислил продукты, которые полезны для печени

Врач-диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, что обеспечить стабильную работу печени человека помогут продукты, богатые лецитином и полезными жирами. К ним можно отнести яйца, рыбу, икру, льняное масло, написал Ura.ru.

«Рассматривать печень отдельно от желчного пузыря нельзя, если он не удален. Они работают в единой связке. Нарушение оттока желчи может негативно влиять на функции печени и приводить к повреждению. Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок. Его можно заваривать, в виде добавок употреблять. Эта пища богатая полезными жирами, то есть, Омега-3, а это жирная рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло», — сказал он.

Медик отметил, что для печени важно устраивать разгрузку с помощью клетчатки и пробиотиков.

«Также для разгрузки печени неплохо ежедневно употреблять клетчатку. Она будет связывать токсины, которые попадают в кишечник и не будет им позволять попадать обратно в системный кровоток и перегружать печень. Еще могут быть полезны пробиотики. Полезная флора усиливает детоксикацию, помогая печени, а патогенная флора, наоборот, вызывает интоксикацию», — добавил Поляков.

Он также порекомендовал есть продукты, которые обеспечивают связывание токсических компонентов. Например, малина или гранат содержат кислоту, которая связывает токсические металлы и выводит их наружу.