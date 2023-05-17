Здоровье 17 мая 2023, 13:29 Врач Полежаева рассказала, что слишком сильное стремление похудеть мешает сбросить вес

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Многие стремятся сбросить вес к лету, но все старания оказываются напрасными, и стрелка на весах стоит на месте. Об этом NGS.Ru рассказала врач-нутрициолог Виктория Полежаева.

По ее словам, из-за слишком активных попыток похудеть организм испытывает стресс. И начинает накапливать жир вместо того, чтобы от него избавляться.

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Как добавили «Народные новости», слишком сильные ограничения также могут приводить к срывам и бесконтрольному поеданию мучного и сладкого. Поэтому лучше питаться сбалансированно: завтрак должен быть с преобладанием белков и жиров, небольшого количества углеводов.

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