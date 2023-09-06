06 сентября 2023, 14:02
Врач Покровский рассказал о безопасности повторного кипячения воды
Утверждение о том, что повторное кипячение приводит к накапливанию в воде опасных веществ, является мифом. Об этом сообщил врач-онколог Вадим Покровский в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, диоксины, которые способны вмешиваться в процессы деления клеток, не образовываются в повторно кипяченной воде из-за особенностей температур. Это вещество появляется непосредственно в дыму, а не в чайнике.
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Врач отметил, что в воде всегда будет находиться какое-то количество органики, которая сможет превратиться в диоксины.
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