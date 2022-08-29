Врач Покровский рассказал, может ли стресс спровоцировать рак

Рак не возникает из-за стресса, однако напряженное состояние способно запустить процессы, которые в результате могут привести к онкологии. Таким мнением поделился врач-онколог Вадим Покровский. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«В основе любого опухолевого заболевания будут лежать генетические поломки, мутации в каких генах, онкогенах или генах онкосупрессорах», — пояснил медик.

Врач рассказал, что стресс способен негативно сказываться на гормональном фоне человека, повышая уровень кортизола. Кроме того, из-за него происходит всплеск эстрогена, который обладает канцерогенным действием.