Врач пояснил, может ли рыбий жир укрепить иммунитет

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, чем именно полезен рыбий жир для организма, а также объяснил, способен ли он укрепить иммунитет. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, в состав рыбьего жира входят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — это вещества, которые жизненно необходимы человеку.

«Это жир из рыб, которые живут в холодных морях. Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы. Эту рыбу хитрым способом обрабатывают, растворяют и выделяют получившийся жир. В таком жире много ненасыщенных жирных кислот», — сообщил врач.

Он добавил, что рыбий жир оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и обладает противовоспалительным действием, однако как-то сильно укрепить иммунитет он не сможет.

Врач посоветовал для получения рыбьего жира из продуктов есть тунец, сельдь, консервированную печень трески, либо же принимать биологически активные добавки к пище. Омега-3 также содержатся в льняном и горчичном масле, грецких орехах, фасоли, семенах чиа, шпинате и других продуктах.

«Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя», — заключил специалист.