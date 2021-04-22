Врач пояснил, кто может заразиться российскими штаммами COVID

Подвиды коронавируса, образовавшиеся в России, затронут тех людей, кто не был восприимчив к COVID-19. О новых штаммах: сибирском и северо-западном рассказал инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Ura.ru.

«В стране в настоящий момент еще не сформировалась иммунная прослойка населения, и если у этих вирусов получится распространиться, и если мы завезем активно британский штамм, люди, которые не были восприимчивы к старым, могут заболеть новым штаммом», — заявил Тимаков.

Инфекционист добавил, что главной задачей коронавирусной инфекции является не смерть человека, а захват большего количества людей и обход иммунных барьеров. Сейчас, по словам врача, на данный момент в стране имеется более 5000 изменений вируса. Однако пока препараты будут справляться с новыми штаммами.