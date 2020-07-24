Врач пояснил, до какого возраста женщинам можно делать ЭКО

По словам специалиста, поздний репродуктивный возраст начинается после 35 лет. После этого шансы на наступление беременности начнут снижаться, а шансы на патологию, связанную с генетическими нарушениями, наоборот, возрастают.

«Репродуктивный возраст продолжается считаться до 50 лет. Но надо понимать, что за 27 лет в наших программах беременности после 43 лет единичные случаи, которые закончились рождением ребенка, после 44 лет — ни одной», — обратил внимание собеседник издания.