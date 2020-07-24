Врач пояснил, до какого возраста женщинам можно делать ЭКО
Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак рассказал «Ридусу», до какого возраста женщины могут делать ЭКО (процедура экстракорпорального оплодотворения).
По словам специалиста, поздний репродуктивный возраст начинается после 35 лет. После этого шансы на наступление беременности начнут снижаться, а шансы на патологию, связанную с генетическими нарушениями, наоборот, возрастают.
«Репродуктивный возраст продолжается считаться до 50 лет. Но надо понимать, что за 27 лет в наших программах беременности после 43 лет единичные случаи, которые закончились рождением ребенка, после 44 лет — ни одной», — обратил внимание собеседник издания.