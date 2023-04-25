Здоровье 25 апреля 2023, 16:27 Врач Погосова посоветовала не злоупотреблять физическими нагрузками после 40 лет

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Людям, чей возраст превышает 40 лет, не стоит злоупотреблять физическими нагрузками. Такой информацией поделилась кардиолог Нана Погосова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист подчеркнула, что ежедневно для поддержания здоровья сосудов и сердца достаточно уделять физическим нагрузкам порядка 10 минут, написали «Невские новости».

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«Не надо гнаться за очень большими нагрузками. Вообще, все выбивающиеся величины, они плохи для организма. Как чрезмерная нагрузка, так и ее полное отсутствие», — отметила Погосова.

Также для здоровья достаточно активной ходьбы, танцев или работы в саду протяженностью до получаса в день.