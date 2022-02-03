Врач Подольхова рассказала, какие фрукты можно есть при сахарном диабете

Врач-эндокринолог Наталья Подольхова рассказала, что при сахарном диабете можно есть некоторые фрукты. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Она отметила, что фрукты надо выбирать по гликемическому индексу и съедать каждый день по чуть-чуть.

«Человек, страдающий сахарным диабетом, должен съедать два-три средних фрукта в день», — рассказала Подольхова.

Самые безопасные для диабетиков фрукты — это персики, абрикосы, зеленые яблоки, груши и киви. Также можно ягоды, особенно вишню.

При диабете второго типа фрукты должны обладать не только низкий гликемический индекс, но и повышать чувствительность организма к инсулину. Это лимон, грейпфрут, киви, гранат, брусника, клюква. Они способны снизить сахар в крови.

Но есть и фрукты, которые при диабете строго запрещены. Это банан, виноград, ананас, арбуз, дыня, манго, папайя, черешня, хурма.

«Ананас может вызвать скачки показателей уровня сахара в крови, а виноград содержит большое количество глюкозы. Поэтому эти фрукты противопоказаны для диабетиков, даже несмотря на наличие витаминов, которыми они богаты», — рассказала Подольхова.