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    03 февраля 2022, 18:08

    Врач Подольхова рассказала, какие фрукты можно есть при сахарном диабете

    Дарья Морозова

    Врач-эндокринолог Наталья Подольхова рассказала, что при сахарном диабете можно есть некоторые фрукты. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Врач Подольхова рассказала, какие фрукты можно есть при сахарном диабете

    Она отметила, что фрукты надо выбирать по гликемическому индексу и съедать каждый день по чуть-чуть.

    «Человек, страдающий сахарным диабетом, должен съедать два-три средних фрукта в день», — рассказала Подольхова.

    Самые безопасные для диабетиков фрукты — это персики, абрикосы, зеленые яблоки, груши и киви. Также можно ягоды, особенно вишню.

    При диабете второго типа фрукты должны обладать не только низкий гликемический индекс, но и повышать чувствительность организма к инсулину. Это лимон, грейпфрут, киви, гранат, брусника, клюква. Они способны снизить сахар в крови.

    Но есть и фрукты, которые при диабете строго запрещены. Это банан, виноград, ананас, арбуз, дыня, манго, папайя, черешня, хурма.

    «Ананас может вызвать скачки показателей уровня сахара в крови, а виноград содержит большое количество глюкозы. Поэтому эти фрукты противопоказаны для диабетиков, даже несмотря на наличие витаминов, которыми они богаты», — рассказала Подольхова.